Il retroscena: Dembélé, le sirene (future) dalla Cina possibile alleato per l’Inter. La Juve e il Napoli…

Moussa Dembélé deve prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Ha un contratto in scadenza nel 2019, è un centrocampista molto richiesto, i margini per un rinnovo con il Tottenham sono davvero minimi. Quasi inesistenti. Dembélé è un vecchio pallino del Milan, oggi fermo sul mercato, piace parecchio ad Ancelotti per il Napoli, ma non ci sono sviluppi freschi, mentre Ausilio lo segue per l’Inter da anni. Oggi l’Inter può soltanto programmare alcune operazione, la fase di stand-by durerà ancora per qualche settimana. Ma lavorare su Dembélé oggi si può e ci può essere una sponda… cinese in grado di dare una mano al club nerazzurri. Ci spieghiamo: Dembélé ha già proposta dalla Cina e dal Sudamerica per quando andrà in scadenza, la proprietà dell’Inter ha origini fin troppo chiare e si potrebbe anche fare un discorso in tandem che garantisca presente e futuro al possente centrocampista. Per ora è una traccia, l’Inter confida di poterci lavorare. C’è concorrenza in Italia: il Napoli ha sondato e non ha approfondito. La Juve, come certificato diverse settimane fa, apprezza molto il profilo. Ma dipenderà molto da Dembélé… Ovviamente Nainggolan per l’Inter è un discorso a parte.

Foto: Daily Star