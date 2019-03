Il retroscena: Chiesa e la politica dell’accerchiamento Juve

Federico Chiesa è un nome da sempre in bella evidenza nella lista dell’Inter, occupa uno dei primissimi posti se non il primo. Ma attenzione alla Juve che sta lavorando, da diversi giorni, sul ragazzo e su chi gli vuole molto bene. Una specie di politica di accerchiamento, tendente intanto a far fuori la concorrenza italiana (il Milan si è accodato, ma l’Inter è il club che vorrebbe chiudere a ogni costo l’operazione) strappando intanto il sì del diretto interessato. Un lavoro molto accurato e minuzioso che la Juve vuole portare fino in fondo. Il club bianconero sa che la Fiorentina chiederà non meno di 100 milioni per il cartellino, mentre la valutazione Juve arriverebbe a 70 milioni (magari con i bonus). La Juve aggiungerebbe una contropartita tecnica che la Fiorentina in generale (e almeno per ora) non intenderebbe accettare. Intanto, la Juve lavora sulla diplomazia per sentirsi ancora più forte. E la strategia è già partita.

Foto: Twitter Fiorentina