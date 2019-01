Il retroscena: Benatia non vede l’ora di lasciare la Juve. Ecco l’ultima offerta dal Qatar

Vi abbiamo raccontato tutto sul futuro di Mehdi Benatia lontano dall’Italia. L’arrivo di Caceres alla Juve libera automaticamente il difensore marocchino. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, che vi abbiamo svelato con tanto di documenti fotografici, adesso Benatia aspetta il via libera da parte dei bianconeri. La pista araba si era materializzata a sorpresa la sera del 23 gennaio, adesso si va avanti con l’Al-Duhail, club qatariota, che ha convito l’ormai ex Juve rispetto all’offerta dell’Al-Ittihad. Si sta lavorando sugli ultimi dettagli, la valutazione de cartellino è in doppia cifra. Benatia è pronto a scattare: aveva già deciso di lasciare la Juve.