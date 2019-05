Il retroscena: Allegri deluso per il rinvio. Il vertice Juve slitta ancora. Gli scenari

Un’altra giornata apparentemente interlocutoria, quella relativa al futuro di Allegri sulla panchina della Juve. E anche se dal club arrivano messaggi (della serie: Max ha un contratto, c’è tempo per parlare) è evidente che lo stesso allenatore di sarebbe aspettato maggiore chiarezza. Agnelli, rientrato dalla riunione di Lega a Milano, evidentemente vuole prendere qualche giorno, oppure quanto? Ora è chiaro che in simile condizioni la partita è aperta a qualsiasi risultato. Domanda: la Juve vuole capire se Allegri ha altre chance, Psg in testa, per non tenere eventualmente sotto contratto un tecnico che guadagna 7,5 milioni netti, staff escluso? Oppure la Juve aspetta la risposta di qualche big attualmente impegnato? La chiusura di Agnelli a Conte è ormai definitiva, magari Nedved e Paratici avevano idee diverse è mai lo ammetteranno, ma due forti personalità come quelle del presidente e del condottiero salentino difficilmente si sarebbero risposate. A maggior ragione dopo la clamorosa rottura dell’estate 2014. Tornando ad Allegri, di sicuro nulla possiamo escludere per assenza di soluzioni: è una situazione ondivaga, di sicuro un confronto avrebbe aiutato e chiarito. Ma chi potrebbe aspettare la Juve? Klopp ha un rapporto di ferro con il Liverpool, per Guardiola c’era stato un tentativo respinto. Deschamps ha un grande e retrodatato rapporto con Agnelli, ma anche un contratto e un impegno con la Francia. Le parole di Pochettino, che ha detto di poter lasciar il Tottenham a fine stagione, lasciano aperture ma ci sarebbe concorrenza. Un giovane? Agnelli deve consolidare il progetto tecnico per la Champions e ha bisogno di un allenatore top. Ma fino a quando con Allegri non si andrà a un chiarimento-confronto…

Foto: Twitter ufficiale Juventus