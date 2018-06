Il retroscena: Albiol, è una chiave per Sarri-Chelsea. Non l’unica

Abbiamo dato e ripetiamo: Raul Albiol è felice a Napoli. Ma aggiungiamo e ribadiamo: ha un rapporto così particolare e speciale con Maurizio Sarri che sarebbe entusiasta di poter continuare a lavorare con lui. E’ una delle chiavi per arrivare a un’intesa tra il Chelsea e il Napoli e ribadiamo che bisogna avere ancora qualche giorno di pazienza. La macchina diplomatica è partita, Albiol ha una clausola da 6 milioni (e sottolineiamo 6) e sarebbe molto tentato di fare un’esperienza in Premier. Non è l’unica chiave: Sarri stravede per Hysaj (clausola da circa 50) e Zielinski (clausola da 65), ma quest’ultimo è un punto fermo di Ancelotti. Sarri aveva una clausola da otto milioni, scaduta, e deve incassare circa tre milioni da De Laurentiis fino alla scadenza del contratto. Ballano 5 milioni, si può trovare un’intesa a metà strada. E David Luiz? Ha ancora un anno di contratto con il Chelsea e un ingaggio pesante, ma oggi sembra davvero l’unico papabile per il nuovo Napoli. Dobbiamo aspettare che la macchina diplomatica tra i due club, già partita, trovi le soluzioni giuste per arrivare a una quadratura definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Napoli