Zero tiri in porta, reti inviolate tra Udinese e Napoli all’intervallo

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Udinese e Napoli. Primi quarantacinque minuti di gara con poche emozioni, come evidenzia il dato sui tiri in porta: zero conclusioni nello specchio. Unico brivido del match è finora la conclusione di Samardzic, che al minuto 34′ tenta il tiro a giro senza inquadrare la porta.

Foto: Instagram Udinese