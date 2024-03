Reti inviolate tra Roma e Sassuolo all’intervallo. Si ferma Spinazzola

Parità all’Olimpico tra Roma e Sassuolo dopo i primi quarantacinque minuti. Parte meglio la Roma che si fa subito vedere in avanti con Lukaku che, di testa, gira il cross di Spinazzola. Pallone di poco a lato dalla porta di Consigli. È ancora dalla sinistra che arriva un altro pericolo per il Sassuolo: cross di Spinazzola, Consigli perde il pallone ma lo recupera prima che possa approfittarne Mancini. Al 38′ De Rossi è costretto a mettere mano alla panchina: problemi per Spinazzola che è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Angelino. In pieno recupero ci riprova Lukaku, ma il pallone si spegne di poco sul fondo.

Foto: Instagram Spinazzola