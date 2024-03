Reti inviolate tra Lazio e Udinese all’intervallo. Palo di Zaccagni

Parità al termine della prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Udinese: 0-o. Partono forte i biancocelesti che nei primi 10′ della gara costruiscono due occasioni da rete con Zaccagni – che colpisce il palo – e Luis Alberto. E sempre su questa asse arriva un’altra grande occasione al 27′: Luis Alberto inventa per Felipe Anderson, l’esterno alza la testa e crossa teso in mezzo, Zaccagni da ottima posizione ci arriva male – di ginocchio – e manda alto sopra la traversa. Al 37′ arriva anche la prima grande occcasione per gli ospiti, ma salva tutto Provedel: Pereyra inventa per Kamara, l’esterno ci arriva in scivolata ma si trova davanti il muro sorretto dal numero novantaquattro biancoceleste.

Foto: Instagram Zaccagni