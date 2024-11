Reti inviolate tra Lazio e Bologna all’intervallo. Espulso Pobega

È appena terminata la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Bologna. Ritmi alti e tanta confusione in campo, al di là di un paio d’occasioni a testa l’unico episodio degno di nota riguarda il doppio giallo incassato da Pobega che sta costringendo gli emiliani a giocare con l’uomo in meno. La prima occasione è arrivata per un errore di Lucumì ma Castellanos, complice la fretta nel calciare per sorprendere Ravaglia, non ha inquadrato la porta avversaria. Orsolini ha risposto subito dopo con una conclusione a giro, il mancino però è terminato alto. La Lazio ha spaventato i felsinei con una sgasata di Lazzari sulla sinistra: ottimo il suggerimento per lo stesso Castellanos, ma l’argentino non è riuscito a trovare la deviazione nell’area piccola. Al 35′ l’espulsione di Pobega per via di un doppio giallo: l’ex Milan non ha frenato la corsa travolgendo Guendouzi nella propria area, un intervento imprudente impossibile da non sanzionare. Nel finale Orsolini ha salvato un gol praticamente fatto andando ad anticipare Pellegrini.

Foto: Instagram Pobega