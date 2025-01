Lautaro all’ultimo secondo del primo tempo: Inter avanti 1-0 sul Milan all’intervallo

L’Inter conduce 1-0 sul Milan al termine della prima frazione di gioco. La prima occasione della gara arriva al 15′ ed è a tinte rossonere. Palla dentro di Musah, grande giocata di Reijnders ad eludere l’intervento di Bisseck ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Al 23′ arriva la risposta dei nerazzurri con Dimarco che tira una bordata, ma Maignan è attento e risponde presente allungando la conclusione dell’esterno nerazzurro in calcio d’angolo. Al 34′ arriva la brutta notizia per Simone Inzaghi: problema muscolare per Hakan Calhanoglu e cambio forzato. Al suo posto è entrato Asllani. All’ultimo istante della prima frazione di gioco arriva la rete di Lautaro Martinez: Mkhitaryan serve Taremi che trova Lautaro in area di rigore, sterzata e gol per il Toro che porta avanti l’Inter.

