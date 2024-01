Reti inviolate tra Fiorentina e Bologna all’intervallo. Traversa di Zirkzee

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Bologna: 0-0. Una partita aperta che vive di azioni da una parte e dall’altra. La prima occasione della gara è per i viola con la conclusione di Kayode che costringe Skorupski all’intervento e a deviare il pallone sopra la traversa. Ma la miglior palla gol della prima frazione di gioco è del Bologna con un grande spunto in area di rigore di Joshua Zirkzee che si libera dalla marcatura di Milenkovic, ma la sua conclusione pizzica la traversa prima di spengersi sul fondo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco al Franchi.

Foto: Instagram Zirkzee