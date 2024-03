Reti inviolate all’intervallo tra Fiorentina e Maccabi Haifa. Annullato un gol agli israeliani

Fiorentina che mantiene il gol di vantaggio che gli consentirebbe di staccare il pass per i quarti di finale di Conference League. Prima frazione che vede la sua prima vera emozione alla mezz’ora, con un tiro potente da fuori area da parte di Mandragora che finisce di poco fuori. Al 40′ trema l’Artemio Franchi, per via di una rete annullata al Maccabi Haifa: Terracciano si rende protagonista di una grande parata, tu per tu con Rafaelov, poi Simic prova ad approfittare del rimpallo per scaricare in rete, che però viene annullata per fuorigioco iniziale di Podgoreanu. Al termine dei primi 45 minuti, quindi, la gara e la contestuale qualificazione, restano ancora aperti, con il gol di Barak segnato negli ultimi istanti del match d’andata che, per ora, regala il passaggio del turno ai toscani.

Foto: Instagram Fiorentina