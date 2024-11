Reti inviolate all’intervallo tra Cagliari e Verona

Reti inviolate al termine della prima frazione di gioco: 0-0 tra Cagliari e Hellas Verona. La prima occasione della gara è per i padroni di casa con Mina, ma il pallone non inquadra la porta. La risposta degli scaligeri è immediata: imbucata di Tengstendt, Rocha Livramento incrocia ma Mina chiude tutto con un grande intervento in scivolata. Al 34′ arriva la grande occasione per sbloccare la gara per il Cagliari: Zappa gira di testa, ma Montipò si supera con un intervento prodigioso. L’ultima occasione della gara è per gli uomini di Zanetti: Bradaric entra in area di rigore dopo una grande azione personale, tocco dietro per Lazovic che, però, non trova lo specchio della porta.

Foto: Instagram Verona