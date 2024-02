Reti inviolate al Maradona tra Napoli e Genoa all’intervallo

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti tra Napoli e Genoa. La prima occasione al Maradona la costruisce Kvaratskhelia, ma Martinez neutralizza senza troppi problemi il tentativo del georgiano. Immediata la risposta del Grifone con Retegui che impegna Meret alla risposta in due tempi. Al 27′ è ancora Meret a rendersi protagonista con la parata sul tentativo – ancora – di Retegui. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è per i padroni di casa con la penetrazione in area di rigore di Di Lorenzo che scarica per Kvaratskhelia, ma De Winter devia in angolo il tentativo dell’esterno degli Azzurri.

Foto: Instagram Genoa