Reti bianche all’intervallo tra Juventus e Genoa. Szczesny salva tutto in avvio su Bani

Termina a reti inviolate il primo tempo della gara tra Juventus e Genoa. Prima occasione del match, al 7′, che è di marca rossoblù: calcio di punizione battuto dall’altezza dei 25 metri da Gudmundsson, Bani la devia sotto porta e Szczesny deve volare a respingere la sfera in corner. Provano a farsi vedere i bianconeri al quarto d’ora, con un contropiede di Cambiaso che non riesce a pescare Chiesa in area di rigore avversaria, sbagliando completamente la misura del cross. Chance importante per gli uomini di Allegri poco prima della mezz’ora, al 26′, con un tentativo dalla distanza di Gatti: destro potente, Martinez si allunga bloccando il pallone a terra. Ritmi che da lì in poi si abbassano progressivamente, trascinando la partita all’intervallo senza gol. Juve troppo inconcludente nelle ripartenze e Genoa che bravo a non concedere ogni spazio ai padroni di casa.

Foto: Instagram Szczesny