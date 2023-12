Nessun gol al termine dei primi quarantacinque minuti del “Castellani” tra Empoli e Lecce. Una chance a testa: prima è Piccoli a sfiorare la segnatura per i salentini, poi è Cambiaghi per i toscani a trovarsi di fronte Falcone. Da segnalare il cambio forzato per Andreazzoli, costretto a sostituire l’infortunato Caputo (Shpendi al suo posto).

Foto: Caputo sito Empoli