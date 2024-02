Retegui: “Voglio andare in Nazionale, ma so che prima devo fare bene al Genoa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Genoa, Mateo Retegui, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese, arrivata grazie anche al suo gol in rovesciata: “Sono molto contento, avevamo bisogno di punti e questi sono molto importanti. La mia rovesciata è più bella di quelle di Gilardino? No, no (ride, ndr). Il mister è un grande allenatore ed è stato un grandissimo calciatore. Qual è il consiglio migliore che mi ha dato? Non solo lui, anche lo staff… Tutti mi aiutano tanto, mi danno fiducia e in allenamento lavoriamo nel controllo, nell’attacco alla porta, nel gioco per la squadra… Poi in partita lo rifaccio. Faccio di tutto per essere migliore, Gilardino e lo staff sono persone di valore”.

Sulla Nazionale: “Voglio tanto andare in Nazionale, ma so che prima devo fare bene nel club, devo essere un buon compagno, un buon calciatore e dopo arriva. Se mi chiama sono contento, per me è un sogno, sennò tifo da casa per la squadra”.

Infine: “Sono grato a tutti, sia a Roberto che Luciano ovviamente. Qua il calcio è più intenso, è difficile, sono più tranquillo dopo l’infortunio. Vado, vado e vado perché comunque la mia famiglia viene qua. Riposo, mi piace stare in casa… Penso sia difficile, ma voglio tanto questo”.

Foto: Instagram Genoa