Retegui: “Trasferimento all’Atalanta? Mi stavo allenando a Genova, non sapevo nulla”

In un’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo, Retegui ha raccontato queste sue prime settimane con la maglia dell’Atalanta: “Il trasferimento qui a Bergamo è stato assurdo. Mi stavo allenando a Genova, ad un certo punto mi dicono ‘Prendi le tue cose, dobbiamo andare a Milano a fare le visite mediche, vai all’Atalanta’. E’ successo tutto molto velocemente, nel giro di un giorno. Non sapevo niente, però sono stato felicissimo”. Sul suo nuovo allenatore Gasperini: “Il gioco di Gasperini mi piace tantissimo: tutti avanti, pressione alta, tante situazioni da gol. Mi trovo davvero bene. Ho parlato tanto con il mister e con il suo staff. Mi hanno anche fatto vedere diversi video dei movimenti che devo fare. E’ la situazione ideale per me: vogliono il meglio da me e sanno come tirarlo fuori. E io ho tantissima voglia di imparare”. Sulla concorrenza in attacco: “Siamo tanti, è vero. Ma io voglio giocare. Poi il come lo deciderà il mister. Voglio giocare e fare gol”.

Foto: Instagram Atalanta