Retegui: “Torniamo a casa tristi. Ma giocando così vinceremo tante partite”

Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino,

Queste le sue parole: “Per un attaccante è importante fare gol, ma torno a casa triste. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare a casa i tre punti e non per pareggiare perché vogliamo vincere. Abbiamo colpiti due pali, abbiamo sbagliato un rigore e un po’ di sfortuna. Se continuiamo a giocare così, vinceremo tante partite”

Sorpreso per la sostituzione? “No…Il mister fa le scelte, lui vuole il meglio per la squadra”

Che esame sarà con l’Inter? “Siamo pronti, è importante per noi e per loro. Andremo là per cercare di vincere, abbiamo bisogno dei tre punti”

Cosa le ha dato Gasperini? “Mi ha mostrato i video e movimenti che vuole che io faccia, mi ha dato fiducia così come lo staff e compagni. Mi sento bene”

Come è stato l’impatto con Bergamo? “Sto ancora cercando casa, è stato tutto velocissimo e non me lo aspettavo. Sono contento di essere in un grande club, è un grande passo per la mia carriera. Sono pronto a dare tutto, ringrazio società e mister e compagni.

Come ha visto il Toro? “E’ una squadra che in casa è molto forte, ma noi abbiamo fatto una grande partita. Meritavamo di più, ma il calcio è così. Volevamo portare a casa i tre punti”

Foto: Instagram Atalanta