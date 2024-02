Il commissario tecnico Luciano Spalletti, fresco di vittoria della Panchina d’oro, si è recato allo stadio Carlo Castellani per assistere alla partita Empoli-Genoa. Sotto i suoi occhi attenti osserverà i giocatori della Nazionale in vista dei prossimi Europei, in particolare Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale per l’appunto.

Foto: sito ufficiale Figc