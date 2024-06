Retegui: “Sono stato vicino all’Atletico Madrid. Genoa? È stata una decisione assolutamente giusta”

Mateo Retegui, bomber del Genoa e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ad AS in cui ha svelato un retroscena di mercato riguardo al suo approdo al Grifone oltre ad aver analizzato la sua prima stagione in Italia. Queste le sue parole:

“Mio padre dice che sono stato vicino all’Atletico Madrid? È vero. Non so raccontare nel dettaglio quello che è successo, mi interessa solo giocare concentrato e cerco di non dare ascolto alle voci, ma l’interesse e il fatto che fossi molto vicino è vero. Non ho parlato con il Cholo, ma abbiamo avuto un incontro con il club. Non se n’è fatto nulla, e oggi l’unica cosa che posso dire è che sono felicissimo a Genova”. Sulla scelta di giocare al Genoa: “Avevo diverse opportunità, ma mi ha chiamato mister Gilardino, ho parlato con persone del club e ho capito che venire qui mi avrebbe dato la possibilità di avere più chances con l’Italia, che è quello che desidero di più. È stata una decisione assolutamente giusta: la squadra fa le cose molto bene, è come una famiglia, c’è sinergia con la dirigenza, con i tifosi, lo stadio è molto caldo. Sull’avversario più difficile affrontato non ha molti dubbi: Alessandro Buongiorno. Le sue parole: “I difensori qui sono molto bravi, quasi tutti giocano a uomo e questo mi piace. C’è un giocatore che mi ha fatto tanti falli e non me ne hanno dato nemmeno uno, ma è bravissimo e lo adoro come difensore centrale: Buongiorno, mio compagno di Nazionale. Quando abbiamo giocato contro il Torino mi è sembrato un animale fisicamente ed è completissimo tecnicamente”. Infine sul suo primo anno in Italia: “Sono molto felice di questo primo grande passo della mia carriera. Non è facile trasferirsi dall’Argentina al calcio europeo, ma era un sogno che volevo realizzare e l’ho realizzato. Genova mi ha aperto le porte con amore. Sono felice. Le persone sono molto simili a quelle in Argentina. E Genova è una città bellissima”.

Foto: instagram Genoa