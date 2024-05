Retegui: “Sogno di andare all’Europeo. Gilardino? Siamo contenti che resti qui”

Felice per il rinnovo di Gilardino? “Se il mister rinnova siamo molto contenti, ci troviamo bene con lui e il suo staff. Per noi è una grandissima notizia”.

Quali sono gli obiettivi da qui alla fine? “Mancano tre partite, dobbiamo fare punti per finire nelle prime dieci”.

Pronto per l’Europeo? “Sogno di giocarlo, è difficile perché ci sono giocatori molto forti, ma mi sto allenando per far parte della Nazionale”.

Foto: Instagram Genoa