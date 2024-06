Retegui: “Siamo forti, lo dice la storia. Sono molto esigente con me stesso, posso migliorare”

Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale Italia, ha rilasciato un’intervista ai microfono di Sportweek: diversi gli argomenti trattati, dall’Italia fino ai suoi compagni di Nazionale e il lavoro da fare per continuare a migliorarsi. Queste le sue parole:

“Io so di dover restare tranquillo, tenere i piedi a terra e lavorare, perché sono molto esigente con me stesso e posso migliorare in tutto. Scamacca ha grandissime qualità per giocare insieme anche ad altri attaccanti, ma non mi piace fare paragoni tra me e lui“. Sull’Italia: “Siamo una squadra fortissima, possiamo fare grandi cose all’Europeo. Perché? Lo dice la storia. Siamo campioni d’Europa in carica e quattro volte campioni del Mondo. Chi vuole giocare contro l’Italia? Nessuno”.

Foto: instagram Azzurri