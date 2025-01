Retegui risponde a Kalulu, un altro pareggio per la Juve: 1-1 con l’Atalanta

Parità al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus: 1-1, Retegui risponde a Kalulu. Prima frazione di gioco equilibrata, con tanta intensità in mezzo al campo ma poche occasioni da gol per entrambe le compagini. Nel finale di gara, però, i bianconeri sono andati vicini al vantaggio. Il primo vero squillo arriva al 43′ con Nico Gonzalez che sfiora il palo con un bel piazzato dal limite dell’area di rigore. In pieno recupero, invece, è Carnesecchi a negare la gioia del gol con un bel riflesso ravvicinato sul tentativo in spaccata di Koopmeiners. Sugli sviluppi del calcio d’angolo ci prova Yildiz in semirovesciata, ma il suo tentativo attraversa l’area prima di spegnersi sul fondo. La Juventus riparte fortissimo e sfiora il gol con il colpo di testa di Kalulu che, prima, trova il palo e, poi, il salvataggio sulla linea da parte di Carnesecchi. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato per il difensore e francese. Al 54′ i bianconeri la sbloccano con un contropiede micidiale: assist di McKennie e conclusione vincente di Kalulu che batte Carnesecchi in uscita. La risposta dei padroni di casa, però, arriva al 77′ con il rientrante Mateo Retegui che sfrutta al meglio la sponda di Lookman e insacca alle spalle di Di Gregorio. Al 90′ arriva la grande occasione per il sorpassa della Juve: McKennie serve Yildiz che incrocia, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

Foto: Instagram Atalanta