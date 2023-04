Retegui non si ferma più: ancora un gol con il Tigre. E’ l’ottavo in campionato

Mateo Retegui non si ferma più e mette a referto un altro gol con il Tigre, l’ottavo in 10 presenze in campionato con la compagine argentina. L’ultimo l’ha segnato nella gara iniziata alle 19 contro il Godoy Cruz, terminata 1-1, con Retegui che ha evitato il ko dei suoi.

Inizio di stagione strepitoso per il nazionale italiano, che lo vede capocannoniere nel campionato argentino e con i due gol in Nazionale italiana, è arrivato a quota 10 gol in 12 gare disputate in questo 2023, che fanno il paio ai numeri strepitosi della scorsa annata.

Insomma, per Retegui, potrebbe essere un’estate caldissima, con big europee che proveranno a strapparlo al Boca, proprietario del cartellino.

Foto: Instagram personale