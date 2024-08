Retegui, il bilancio al Genoa. E ora la nuova avventura all’Atalanta

Per uno Scamacca “out”, c’è un Retegui che entra. Sembra un cambio della Nazionale italiana e, invece, sarà un avvicendamento dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo il brutto infortunio di Scamacca durante l’amichevole con il Parma, l’Atalanta è corsa subito ai riparti e con un blitz nel pomeriggio, i nerazzurri hanno trovato l’accordo per il Genoa per il trasferimento Retegui, sulla base di circa 22 milioni di euro più bonus, dieci in più di quanto il Genoa aveva pagato l’attaccante dal Boca Juniors a cui andrà il 10% della cifra (circa 2 milioni). Nelle prossime ore l’attaccante italoargentino è atteso alle visite mediche e poi alle firme sul contratto con i bergamaschi. Finisce così la breve avventura del bomber che nell’unica stagione rossoblu ha segnato 7 gol in campionato giocando non tutte le gare a causa di qualche problema fisico. Ma, adesso, per lui ci sarà una nuova avventura sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Foto: Instagram Azzurri