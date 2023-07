Il Genoa è pronto ad accogliere Mateo Retegui: l’attaccante, che arriva dal Tigre, a breve dovrebbe approdare in Italia. Intercettato da ESPN, il calciatore ha dichiarato: “Giocare in Europa è un sogno che si sta realizzando, ho scelto il Genoa perché è un grande club, sono pronto a imparare. Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere”.

Foto. Instagram Azzurri