Retegui: “Ho sbagliato sulla ribattuta, ma si impara dagli errori. Testa alla prossima”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti dell’Atalanta, Mateo Retegui ha commentato il rigore sbagliato al termine contro l’Arsenal: “Mi dispiace per i ragazzi, abbiamo disputato una grandissima partita. Ho sbagliato il rigore, ma dagli errori si impara. Ora testa alla prossima gara. Tutta la squadra dopo il rigore sbagliato è venuto a rincuorarmi, anche il mister dopo l’uscita dal campo. Volevamo tantissimo regalare i tre punti a tutti i tifosi. Se potevo fare di più sulla ribattuta? Sì, sì. Il portiere ha fatto una grandissima parata, ma sulla seconda palla sbaglio io, non l’ho visto che s’è alzato rapido e veloce. Se ho colpito in maniera superficiale? Sì, non ho visto il portiere che s’è alzato veloce. Quando ho visto che s’è alzata mi sono focalizzato sulla palla e non ho visto il portiere. Mi dispiace tanto, era importante iniziare con una vittoria. Se pensavo di aver già fatto gol? No, è solo che non ho visto il portiere”.

Infine sulla crescita durante i due anni in Italia: “Tantissimo e devo ringraziare tantissime persone, innanzitutto mister Gilardino che mi ha permesso di venire in Italia. E poi all’Atalanta che è una grandissima società: qui imparo tanto ogni giorno, sento che sono un altro giocatore e miglioro sempre un po’ di più. Devo continuare così e aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Retegui