Retegui: “Europeo? So che devo fare bene prima qui a Genova con la squadra, ma lo voglio e lo sogno tanto”

Mateo Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, toccando vari temi tra cui quello inerente ad una sua possibile convocazione con la Nazionale in vista del prossimo Europeo in Germania. Queste le sue parole: “Io voglio tanto giocare l’Europeo. So che devo fare bene prima qui a Genova con la squadra e dopo, se il mister vuole che vada in Nazionale e mi chiama, io lo voglio e lo sogno tanto. Per me giocare per la Nazionale è tutto. Ho incontrato Spalletti recentemente? Noi l’abbiamo visto a Coverciano, è venuto un giorno, abbiamo parlato un po’ e speriamo che mi chiami.”

Infine un aneddoto sugli scorsi Mondiali disputati in Qatar:

“Ho tifato Argentina al Mondiale? Sì, sì. Io sempre voglio che vinca l’Italia, ma l’Italia sfortunatamente non si è qualificata e se l’Argentina gioca una finale voglio che vinca.”

Foto: Twitter Genoa