Retegui: “Europeo? Piedi per terra. Devo continuare così e aiutare la squadra quando gioco”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il centravanti del Genoa e della Nazionale italiana, Mateo Retegui, ha così parlato dopo l’amichevole vinta per 2-1 grazie alla sua doppietta: “Sono molto contento, perché abbiamo giocato una partita dura e abbiamo vinto. Ora riposiamo un po’ e pensiamo alla partita di domenica. Quanta forza devo avere per provare a essere il centravanti della Nazionale? Devo essere tranquillo, con i piedi per terra, continuare così, lavorare tanto e aiutare la squadra quando gioco”.

Foto: Instagram Azzurri