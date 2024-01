Retegui e un rigore di Gudmundsson: il Genoa ribalta e inguaia la Salernitana

Colpaccio del Genoa in rimonta in casa della Salernitana. I Grifoni vincono in rimonta 2-1 all’Arechi, dando una spallata importante verso la corsa per la salvezza e inguaiando ulteriormente i campani.

Primo tempo che vede la partenza fortissima dei padroni di casa. Al 2′ Martegani fa esplodere l’Arechi, trovando la prima rete in massima serie. La Salernitana preme ancora, insiste, alla ricerca del raddoppio, ma dal nulla, grande azione del Genoa che al primo tiro, trova il pareggio con l’uomo più atteso, Retegui. Gran gol di sinistro per l’attaccante della Nazionale, colpito anche da un oggetto al momento dell’esultanza.

Nella ripresa, riparte meglio la squadra granata che crea diversi presupposti per tornare avanti, con il solito Candreva, bravo Martinez in diverse circostanze. Ma al 56′ arriva un calcio di rigore per i liguri. Dagli 11 metri, non sbaglia lo specialista Gudmundsson che insacca il 2-1 e il sorpasso.

La Salernitana ci prova fino alla fine a reagire. Candreva su punizione inchioda la palla sulla traversa, con Martinez che non avrebbe mai potuto parare quella palla. Assalto dei campani nel recupero, il Genoa si difende a denti stretti e strappa 3 punti preziosissimi, vincendo 2-1.

Genoa che vola a 25 punti, appaiando il Monza. La Salernitana resta ultima a 12, a -6 dal Cagliari quart’ultimo.

Foto: Instagram Retegui