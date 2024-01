Retegui di testa, Ekuban in rovesciata: il Genoa ribalta il Lecce (2-1)

Il Genoa ribalta la partita e batte il Lecce per 2-1. Nel primo tempo buoni spunti del Lecce, che si vede assegnare un calcio di rigore (sbagliato da Krstovic) e il gol dello stesso attaccante montenegrino per il vantaggio dei Salentini. Il Genoa non riesce a creare occasioni, l’unico a provarci e Malinovskyi da fuori area. Al 70esimo minuto calcio di punizione dal limite per il Genoa: si incarica Gudmundsson della battuta, la palla sbatte sulla traversa e Retegui è bravo ad avventarsi sulla linea per segnare il gol dell’1-1 momentaneo. Attesa sull’assegnazione della rete, con la Lega che conferisce il gol all’attaccante argentino. In cinque minuti il Genoa completa la rimonta: Vasquez calcia e colpisce la traversa con deviazione, Retegui è bravo a rigiocarla in mezzo per Caleb Ekuban che segna da dentro l’area in mezza rovesciata. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Gilardino, che supera momentaneamente il Monza, in campo tra poco contro il Sassuolo, e sale all’undicesimo posto. Il Lecce resta al 14esimo posto con 21 punti.

Foto: Twitter Genoa