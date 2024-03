Retegui entra nella storia del Genoa: da 96 anni un giocatore rossoblù non segnava una doppietta in azzurro

La doppietta di Mateo Retegui, grazie alla quale l’Italia ha battuto il Venezuela in amichevole, è stata celebrata sui social dal Genoa, club dove milita l’italo-argentino. Come fatto notare dalla stessa società ligure, infatti, era dal 1928 che un giocatore della squadra rossoblù non segnava due reti nella stessa partita con la maglia azzurra della Nazionale italiana. L’ultimo era stato Virgilio Felice Levratto.

Foto: Instagram Azzurri