Retegui: “Contro il Celtic avevamo sbagliato tanto, ci siamo riscattati”

Mateo Retegui è arrivato in doppia cifra di gol in Serie A grazie alla doppietta nel 6-1 dell’Atalanta contro l’Hellas Verona. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Sky per commentare il nettissimo successo ottenuto.

Queste le sue parole: “Siamo contentissimi, grandissima partita contro una squadra tosta. Col Celtic abbiamo sbagliato tanto, oggi abbiamo fatto tantissimi gol e questa vittoria è per tutti, ci siamo riscattati”.

Come mai sei partito così forte? “La fiducia dei tifosi, dei compagni e dello staff. I compagni con tanta esperienza mi hanno fatto entrare in una squadra fortissima. Sono contentissimo”.

Foto: sito Atalanta