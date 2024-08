Retegui-Atalanta, Nzola-Lens e Gudmundsson torna in stand-by

L’Atalanta ha scelto Retegui per sostituire Scamacca. L’argentino era nella lista che vi abbiamo proposto stamattina, c’era anche Pinamonti, più defilati Simeone e Beto, e alla fine è lui il prescelto per sopperire alla grave situazione. Operazione da circa 25 milioni con base superiore ai 20 milioni più bonus. Il Genoa aveva pensato a Nzola per la sostituzione, ma il Lens è a un passo dal traguardo come anticipato da Gianluigi Longari nella serata di ieri: operazione da 1 milione con diritto di riscatto per altri 9, totale 10 milioni. L’affare Retegui mette Gudmundsson in una posizione di stand-by: ieri sera l’affare era stato impostato per andare decisamente verso la definizione con la Fiorentina, la cessione di Retegui ha imposto una riflessione. Se momentanea o definitiva, lo capiremo presto. Il resto lo dovranno spiegare i dirigenti del Genoa, non a noi ma ai tifosi che chiedono.

Foto: Instagram Retegui