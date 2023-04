Retegui ancora protagonista col Tigre: torna dall’infortunio e sigla il gol del pareggio al 94′

Dopo circa 3 settimane di stop per infortunio e nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Mateo Retegui è tornato subito protagonista con la maglia del Tigre a segnare con la maglia del Tigre. Subentrato al 59’ con il Tigre sotto 1-0 contro il Gimnasia grazie al gol di Mammini nel primo tempo, l’italoargentino ha segnato la rete del definitivo 1-1 al 94’ sulla respinta del portiere Durso. Per Retegui si tratta del gol numero 9 in 14 presenze stagionali, che torna così in testa alla classifica dei cannonieri della Liga Profesional.

Foto: Instagram Tigre