Retegui: “Accoglienza sorprendente, uno spettacolo fantastico. Immobile è un compagno”

Mateo Retegui è uno dei volti nuovi in casa Genoa di questa sessione di mercato. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nel quale torna a parlare del momento del suo arrivo: “L’accoglienza è stata sorprendente, davvero non me l’aspettavo. Mi avevano detto che avrei assistito a uno spettacolo fantastico, ma non le immaginavo così tanto fantastico”. Poi parla della Nazionale: “Ho accettato di venire qui anche per la Nazionale, sapevo che sarebbe stato molto meglio per me in chiave azzurra. Immobile lo vedo come un compagno, non come un rivale. Mi ha trattato benissimo quando sono arrivato in Nazionale”.

Foto: Twitter Genoa