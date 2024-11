Di seguito il messaggio postato su X:

“Chiedo al Psg di dare spiegazioni e ai club affinché la politica non danneggi lo sport, che deve restare sempre un catalizzatore di unità. Questo tifo non aveva posto in questo stadio e tali messaggi sono proibiti anche dai regolamenti della Lega e della UEFA. Se ciò dovesse accadere di nuovo, dovremo prendere in considerazione la possibilità di vietare i tifo per i club che non rispettano le regole”.

Interrogato da Sud Radio sulle possibili sanzioni, Bruno Retailleau ha risposto: “Questo striscione è inaccettabile. Non escludo nulla e chiederò spiegazioni alla società”.