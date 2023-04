Respinto il ricorso dell’Inter per Lukaku, il belga salta il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso dell’Inter contro la squalifica di Romelu Lukaku, dunque il belga salterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì 26 aprile alle ore 21:00. Nulla da fare per i nerazzurri che speravano in un cambio di decisione per l’attaccante numero novanta.

Foto: Instagram Inter