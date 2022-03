Respinto il ricorso del Venezia: la gara con la Salernitana va giocata. Ridotta la squalifica di Bonaventura

La gara Salernitana-Venezia si giocherà. Lo ha deciso corte sportiva d’appello nazionale, che ha respinto il ricorso dei lagunari che chiedevano la conferma del 3-0 a tavolino. Il match non fu giocato per i casi Covid che colpirono i campani, con il Giudice Sportivo che decretò i tre punti per il Venezia. La decisione, in seguito, fu ribaltata, da cui il ricorso del club del presidente Niederauer.

Buone notizie anche per Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, che domenica sarà a disposizione di Vincenzo Italiano: la corte sportiva d’appello ha tolto una giornata di squalifica convertendola in 10mila euro di ammenda. L’ex Milan potrà scendere in campo nel match col Bologna.

FOTO: Twitter Fiorentina