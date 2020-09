Respinti i reclami di Picerno e Bitonto: Serie D per entrambe. Una sentenza che manda il Foggia in C

La Corte d’Appello Federale ha respinto i reclami di Picerno e Bitonto. Le due squadre sono accusate di aver alterato il risultato della partita del 5 maggio 2019 del Girone H di Serie D ed erano state condannate dal Tribunale Federale rispettivamente con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Oggi la Corte d’Appello ha rigettato i loro ricorsi ed entrambe le squadre giocheranno in Serie D.

Il Foggia giocherà così in Serie C.