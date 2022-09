Resp. Sanitario Napoli: “Politano? Ecco quali sono in media i tempi di recupero”

Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Politano ha rimediato un infortunio alla caviglia, ha sofferto parecchio, è una distorsione di primo grado con prognosi di tre settimane. Rientro? Seguiamo i protocolli e vediamo come lui risponderà alla riabilitazione. Di media sono tre settimane di stop, vediamo come evolve la situazione la prossima settimana subito dopo la fisioterapia. Il dolore verrà gestito. Un conto è la corsa in linea e un altro è il classico movimento in campo”.

Foto: Twitter Napoli