Repubblica: il Genoa ha scelto Labbadia per la panchina. E non solo

Il destino di Shevchenko è segnato, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come la volontà della società sia quella di trovare una soluzione malgrado un contratto oneroso (circa due milioni a stagione) e lungo (scadenza 2024). Secondo Repubblica la decisione è stata presa: per venerdì, quindi dopo la gara di domani sera in Coppa Italia contro il Milan, è prevista la definizione della trattativa con Bruno Labbadia, 56 anni, ex allenatore di Bayer Leverkusen, Amburgo e Stoccarda, abituato a subentrare in corsa con buoni risultati. Pronto un altro rinforzo, si tratta del centrocampista Nadien Amiri, 25 anni, in forza proprio al Bayer. Vedremo gli sviluppi, ricordiamo che il Genoa – Sheva a parte – ha ancora sotto contratto sia Ballardini che Maran.