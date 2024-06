Repubblica Ceca, Sadilek salterà Euro2024 per infortunio. La nota

Brutte notizie per la Repubblica Ceca a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo: la Nazionale, qualificata al torneo, dovrà rinunciare Michal Sadilek, infortunatosi a causa di una caduta mentre andava in bicicletta. Il venticinquenne è fuori dagli Europei, come ha indicato il portavoce della Nazionale Petr Sedivy. “Michal Sadílek purtroppo è caduto mentre pedalava e ha riportato una lacerazione allo stinco”, ha detto.

Foto: sito Twente