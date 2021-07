Repubblica Ceca-Danimarca, le formazioni ufficiali

Il terzo quarto di finale di Euro 2020 vede in campo la sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca, che si sfidano per un posto in semifinale.

Queste le formazioni ufficiali:

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. CT: Jaroslav Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger-Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. CT: Kasper Hjulmand.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020