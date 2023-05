Renzi: “Stadio Fiorentina? Commisso non ricorda bene perché io non sono stato in silenzio sulla questione”

Matteo Renzi ha parlato sulla questione stadio della Fiorentina: “A me Rocco sta simpatico però temo che non ricordi bene. Quando la Fiorentina presentò quel progetto, io feci l’emendamento in Senato per eliminare il potere di veto delle Sovrintendenze. Altro che zitto, ho fatto un emendamento. A mio avviso Nardella deve prendere atto che i soldi europei non ci sono e battere cassa al Governo per Firenze chiedendo di avere le stesse risorse per altri progetti e facendo togliere il vincono delle curve”.

Foto: Renzi Stadio Franchi Firenze Foto zimbio