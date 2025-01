Rensch e la Roma: le parole di ottobre e una trattativa che avanza

Devyne Rensch continua a essere un obiettivo della Roma, terzino destro di gamba classe 2003 in scadenza di contratto con l’Ajax. E tornano in mente le sue parole dello scorso ottobre quando, in un’intervista rilasciata a VoetbalPrimeuer, disse: “La Roma? Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all’interno del club e la trattativa non è andata in porto. Ho deciso di rimanere all’Ajax per dimostrare che appartengo a questo posto”. Ma evidentemente l’interesse della Roma è rimasto alto e la scadenza del contratto in arrivo aiuta, oltre ad abbattere il costo del cartellino. La trattativa ora si può chiudere.

Foto: Instagram Rensch