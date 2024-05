Rennes, una stagione fallimentare

Il pareggio dell’ultimo turno contro il Lens, ha condannato il Rennes che non giocherà nessuna competizione europea il prossimo anno. Il quotidiano France Football lo considera un fallimento, dato che la squadra rossonera ha centrato l’Europa negli ultimi sette anni e dato anche il valore attuale della rosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, alcuni giocatori avrebbero manifestato il loro scontento e potrebbero partire in estate. Tra questi Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo, Bertug Yildirim, Ibrahim Salah, Arthur Theate (ex bologna), Adrien Truffert e Christopher Wooh. Soprattutto Theate, Truffert e Douè, potrebbero far incassare alla società una notevole somma di denaro. Dovrebbero invece rimanere gli attaccanti Martin Terrier e Amine Gouiri e il fantasista Enzo Le Fée.

Foto: Rennes Twitter