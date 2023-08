Rennes, Theate può partire: in caso di cessione piace Davinson Sanchez

In casa Rennes si sta lavorando per trovare l’eventuale sostituto di Arthur Theate, che interessa al Lipsia. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il club francese starebbe sondando il terreno per Davinson Sanchez, attualmente al Tottenham.

Foto: talkingbaws