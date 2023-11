Rennes, nonostante la crisi la panchina di Génésio al momento non è a rischio

Secondo quanto riportato da L’Equipe, non è previsto al momento l’esonero del tecnico del Rennes Bruno Génésio. I dirigenti del club infatti si sarebbero riuniti all’inizio della settimana per esaminare tutte le possibili soluzioni alla crisi dei rossoneri, che al momento si trovano al 13° posto in Ligue 1 con un punto di vantaggio sul Lorient, che è in zona play-out, e due punti sul Clermont, che invece è in piena zona retrocessione. I dirigenti hanno deciso di mantenere la situazione invariata e contano sulla finestra di trasferimento invernale per migliorare la squadra.

Foto: Twitter Rennes